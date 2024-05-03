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У Берліні на заводі з виготовлення систем ППО та ракет сталася пожежа: місто в отруйному диму

15:22, 3 травня 2024
Через масштабну пожежа на заводі у Берліні мешканців закликають залишатися вдома.
У Берліні на заводі з виготовлення систем ППО та ракет сталася пожежа: місто в отруйному диму
Джерело фото: BILD
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В Берліні стався масштабний пожежа на заводі, де зберігалися небезпечні хімічні речовини, повідомляє BILD. Місто охопило отруйний дим, а мешканців закликають залишатися вдома та утримувати дітей від шкіл у навколишніх районах. Зазначається, що палає завод Diehl Metal, а серед його продукції – системи ППО, керовані ракети та боєприпаси.

За інформацією від речника берлінської пожежної служби Адріана Венцеля, будівля заводу практично повністю згоріла на чотирьох поверхах, а частина споруди вже обвалилася. Пожежу ліквідовують ззовні, оскільки внутрішня боротьба з вогнем виявилася неможливою.

Вогнеборці підтвердили наявність хімічних речовин у будівлі, зокрема сірчаної кислоти та ціаніду міді, що створює ризик утворення ціаністого водню разом з димом. У ліквідації загоряння беруть участь 130 пожежників, які виконують роботу в захисних костюмах.

Пожежники рекомендують мешканцям уникати території навколо заводу, закрити вікна та двері, вимкнути вентиляцію та кондиціонування. Влада Берліна випустила офіційне повідомлення про небезпеку та радить уникати району пожежі. Школи призупинили заняття, а учнів відправили додому з проханням залишатися в приміщеннях із зачиненими вікнами.

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