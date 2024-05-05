В Киевской области мужчина из-за замечаний едва не убил соседа

Задержанный постоянно имел неприязненные отношения с жильцами дома.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Белой Церкви Киевской области мужчина из-за замечаний ударил 65-летнего соседа ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из почтовых отделений города.

Отмечается, что фигурант проживал с потерпевшим в одном подъезде. Задержанный постоянно имел неприязненные отношения с жильцами дома, и неоднократно из-за конфликтов между ними привлекался к административной ответственности. Потерпевший при встрече у подъезда сделал замечание обидчику, на что последний достал из кармана нож и ударил им в живот оппонента, после чего с места скрылся.

Во время задержания у 33-летнего белоцерковца из куртки изъяли нож. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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