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Мобілізований росією українець з ТОТ розстріляв 6 окупантів

16:22, 5 травня 2024
Окупанти, який розстріляв українець, обстрілювали Херсон.
Мобілізований росією українець з ТОТ розстріляв 6 окупантів
Джерело фото: sprotyv.mod.gov.ua
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На тимчасово окупованих територіях після отримання зброї мобілізований росією українець розправився із шістьома російськими бойовиками, які активно обстрілювали мирних жителів Херсона. Це сталося під час служби, коли місцевий житель виявився в районі бойових дій. Після виконання "роботи" він швидко покинув місце подій. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зараз окупанти спробують напарно розшукати цього місцевого героя, проте їх зусилля поки що безуспішні. У той же час, місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні, оскільки ситуація насправді виявилася для окупантів далеко не на користь.

Центр національного спротиву підкреслює, що російські війська на тимчасово окупованих територіях є ворогами для більшості населення. Їхні заяви про приєднання та намагання долучити колаборантів викликають жалюгідне відношення і засудження.

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