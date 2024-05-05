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На Сумщине хозяева уехали из-за обстрелов, а местные устроили в их доме застолье, которое едва не закончилось трагедией

22:29, 5 мая 2024
На Сумщине мужчину обвиняют в покушении на убийство.
На Сумщине хозяева уехали из-за обстрелов, а местные устроили в их доме застолье, которое едва не закончилось трагедией
Источник фото: Сумская областная прокуратура
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Сумская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт против 38-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство его товарища в приграничной общине.

Событие, которое привело к этому, произошло 5 марта 2024 года в селе Рыжевка Сумского района. Хозяева дома, которые выехали из-за постоянных обстрелов приграничья, попросили своего знакомого присматривать за их собственностью. При отсутствии хозяев мужчина пришел в дом со своим знакомым, и оба устроили там застолье. Однако ссора между ними переросла в конфликт, во время которого знакомый вынул нож и нанес три удара своему товарищу в грудную клетку. Пострадавший, 36-летний мужчина, получил серьезные ранения, а нападавший скрылся с места происшествия.

Обвиняемый стал подсудимым по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено полицией города Белополье Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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