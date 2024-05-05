В Украину идет непогода: чего ожидать

Синоптики прогнозируют дожди с порывами ветра в разных регионах.

Источник фото: Укргидрометцентр

По данным «Укргидрометцентра», в ночь с понедельника на вторник, 6 мая, ожидается дождливая погода в большинстве регионов Украины, однако восток и юг страны останутся вне зоны влияния осадков. Температура воздуха будет оставаться в пределах комфортных значений, но синоптики предупреждают о возможных порывах ветра.

Согласно сообщению, в западных, северных и некоторых центральных областях ночью ожидается местами небольшой дождь, а днем - умеренные кратковременные осадки, иногда с грозами. В остальных регионах осадков не предвидится.

Синоптики также предупреждают о преимущественно юго-западном ветре со скоростью 7-12 м/с. В западных и северных областях днем возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Прогнозируемые температурные показатели на ночь составят 8-13°, а днем ожидается прогрев до 20-25°. В Карпатах и на побережье морей температура воздуха будет немного прохладнее, от 14 до 19°.

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