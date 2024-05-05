На Житомирщині через необережність під час паління вщент згоріла квартира

У Звягелі пожежа в квартирі забрала життя 63-річного чоловіка.

Джерело фото: dsns.gov.ua

Вранці до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про загоряння в квартирі, розташованій на другому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Звягель. Сусіди, відчувши запах диму, сповістили рятувальників. Про це повідомили в ДСНС.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС зазнали складнощів через сильне задимлення в приміщенні. Під час огляду квартири виявили на підлозі без ознак життя господаря, якому на момент прибуття рятувальників вже не було 63 роки.

Пожежу було успішно ліквідовано о 9:34. Вогонь знищив предмети домашнього вжитку та меблі в одній з кімнат, проте вдалося запобігти його поширенню по всій квартирі.

За попередніми висновками, причиною загоряння стала необережність під час куріння. Фахівці продовжують встановлювати остаточні обставини та причину пожежі.

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