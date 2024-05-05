Як отримати компенсацію від держави за пошкоджене житло без документів на право власності: подробиці

У випадку якщо житло не було зареєстровано у Держреєстрі, доведеться звертатися до суду.

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Багатьом власникам пошкодженого чи зруйнованого житла для отримання компенсації "єВідновлення" доводиться звертатися до суду. Ця ситуація виникає у випадках, коли житло не було зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухомість (ДРРП), а правовстановлюючі документи були втрачені. Проте, власникам не варто боятися судових процесів, оскільки позитивні рішення у подібних справах виносяться в більшості випадків.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, посилаючись на рекомендації "Щодо удосконалення процедур підтвердження права власності на знищену чи пошкоджену нерухомість".

Вона зауважила, що судовий процес у подібних випадках зазвичай триває до трьох місяців, а для позитивного рішення необхідний мінімальний обсяг доказів. Зазвичай суди приймають позитивне рішення, якщо власник може підтвердити існування правовстановлюючого документа.

Олена Шуляк також наголосила на актуальності судового шляху для підтвердження права власності на нерухоме майно у випадках, коли людина втратила документ на житло, отримане до 2013 року, або коли у Державному реєстрі речових прав на нерухомість відсутні відомості про право власності.

Шуляк також зазначила, що подібні справи розглядаються судами типово, використовуючи стандартні матеріали. Позитивне рішення в суді є підтвердженням існування права власності на майно, отримане раніше на законних підставах.

Компенсація "єВідновлення" поки що не поширюється на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Однак навіть у 2023 році власники такого майна зверталися до суду з наміром отримати компенсацію, і у 9 випадках суди прийняли рішення на користь позивачів.

Ці дані свідчать про те, що постраждали власники майна активно намагаються передбачити верифікацію власності на пошкоджене або знищене житло.

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