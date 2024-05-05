Євросоюз накладе санкції на медіаресурс Voice of Europe Медведчука

Віктор Медведчук також може потрапити до санкційного списку ЄС.

Віце-президент Європейської комісії Вера Юрова повідомила, що ЄС накладе санкції на медіаплатформу Voice of Europe, яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Раніше сервіс викрили у причетності до спроби російського втручання у вибори до Європарламенту, передає Seznam Zpravy.

За словами Юрової, обмеження щодо Voice of Europe увійдуть до 14-го пакету європейських санкцій проти росії, над якими вже ведеться робота у Євросоюзі.

Також до санкційного списку можуть потрапити Віктор Медведчук та його соратник Артем Марчевський, який і є керівником Voice of Europe. Наразі з такою пропозицією виступає Чехія.

Юрова також додала, що поки не знає, чи потраплять Медведчук та Марчевський під санкції, але Voice of Europe точно буде в 14-му санкційному пакеті.

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