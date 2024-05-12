Трудоустроенные украинские мужчины могут оставаться в Германии – Шольц

Украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии.

Украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на мероприятии группы газет RND, сообщает «DW».

«Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также приводит к безопасности проживания», - сказал он.

«Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Следует сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда», - подчеркнул он.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», что в немецком Гессене поддержали идею с возвращением военнообязанных мужчин в Украину.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Ранее в МИД Украины сообщили, что мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных.

Добавим, в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

При этом, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Добавим, в МВД Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с недействительными паспортами.

Кроме того, в Чехии не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются уйти от военного призыва.

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