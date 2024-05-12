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Швейцария выиграла Евровидение-2024, Украина заняла 3 место

08:11, 12 мая 2024
Представители Украины Jerry Heil и аlyona alyona заняли 3 место.
Швейцария выиграла Евровидение-2024, Украина заняла 3 место
Источник фото: : Associated Press
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В шведском городе Мальме завершился песенный конкурс Евровидения, победителем 2024 стала Швейцария – Nemo с песней «The Code». Это первая победа страны за долгое время – с 1988 года, когда конкурс выиграла Селин Дион.

В общей сложности победителю удалось получить 365 баллов от членов национального жюри. Большинство стран отдали Nemo максимальное количество баллов – 12. А зрители выступление оценили в 226 баллов. Таким образом, в сумме Швейцария получила 591 балл.

Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna. Он получал 547 балл.

Представители Украины Jerry Heil и аlyona alyona заняли 3 место, набрав 453 балла от зрителей и жюри.

Как голосовали за Украину

По голосованию национальных жюри Украина набрала 146 баллов и заняла 5 место. От зрителей Украина получила 307 баллов.

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