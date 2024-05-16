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Государственная судебная администрация подключилась к системе Единого портала сообщений обличителей

14:10, 16 мая 2024
Это первый этап подключения органов судебной ветви власти с учетом изменений в Порядок ведения Портала.
Государственная судебная администрация подключилась к системе Единого портала сообщений обличителей
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Государственная судебная администрация Украины вместе с ее территориальными управлениями и предприятиями сферы управления ГСА присоединились к системе Единого портала сообщений обличителей (далее – Портал). Об этом сообщили на официальном сайте ГСА.

Портал создан Национальным агентством по предотвращению коррупции. Он дает возможность информировать о фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Это первый этап подключения органов судебной ветви власти с учетом изменений в Порядок ведения Портала, внесенных приказом Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) от 11.04.2024 № 93/24.

В настоящее время изменена очередность подключения организаций к Порталу, определенная приказом Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) от 03.05.24 № 110/24. Второй этап предусматривает подключение Государственной судебной администрации Украины и ее территориальных управлений в Портал апелляционных и местных судов в течение 90 дней.

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