На околицях Вовчанська військовому врятувало життя посвідчення прикордонника – деталі

На північній околиці Вовчанська посвідчення прикордонника і вірні побратими врятували життя прикордонника. Як розповіли у ДПСУ, воїн-прикордонник отримав численні поранення у ближньому бою з загарбниками.
Побратими евакуювали захисника з поля бою та доставили його до шпиталю. Згодом виявилося, що декілька куль пройшли наскрізь, переламавши при цьому кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця Державної прикордонної служби України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.