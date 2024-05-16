На околицях Вовчанська військовому врятувало життя посвідчення прикордонника – деталі

Кулю, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця ДПСУ.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На північній околиці Вовчанська посвідчення прикордонника і вірні побратими врятували життя прикордонника. Як розповіли у ДПСУ, воїн-прикордонник отримав численні поранення у ближньому бою з загарбниками.

Побратими евакуювали захисника з поля бою та доставили його до шпиталю. Згодом виявилося, що декілька куль пройшли наскрізь, переламавши при цьому кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

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