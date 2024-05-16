На Київщині ділки продавали ухилянтам «консульські» посвідчення

Зловмисники виготовляли фальшиві консульські документи для уникнення призову та надавали послуги з перетину кордону.

Джерело фото: Поліція Київської області

Правоохоронці виявили і затримали у Київській області групу осіб, які незаконно займалися продажем фальшивих консульських посвідчень для уникнення мобілізації. Підозрювані організували підпільну типографію та зловживали державним кордоном, щоб уникнути призову громадян до армії.

За інформацією Служби безпеки України та Національної поліції, члени злочинної групи активно вивозили осіб з України до країн Європейського Союзу, а також виготовляли фіктивні консульські посвідчення для тих, хто намагався уникнути служби у Збройних Силах.

Затримані віком 24, 33 та 34 роки діяли на території Київської області, Дніпропетровської області та столиці.

Ціна «послуг» з перетину кордону становила 10 000 доларів за особу, а за виготовлення посвідчення - від трьох до чотирьох тисяч доларів. Під час проведення оперативних заходів правоохоронці вилучили майже 200 тисяч доларів США, комп’ютери, мобільні телефони, підроблені документи та обладнання для їх виготовлення.

Підозрюваним повідомлено про підозру за рядом статей Кримінального кодексу України, відповідно до яких їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Суд вже обрав запобіжний захід для керівника групи та одного з учасників у вигляді утримання під вартою, а іншому співучаснику - домашній арешт. Також триває розслідування для виявлення інших можливих причетних осіб до цієї злочинної діяльності.

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