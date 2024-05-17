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Мешканець Чернівців отримав три роки ув'язнення за те, що вкрав карнавальні маски з ресторану

10:36, 17 травня 2024
Після крадіжки чоловік знову повернувся на літню терасу того ж ресторану і знову викрав дві карнавальні маски.
Мешканець Чернівців отримав три роки ув'язнення за те, що вкрав карнавальні маски з ресторану
Ілюстративне зображення: Llanydd Lloyd / Unsplash
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Жителя Чернівців засудили до 3 років ув'язнення через крадіжку чотирьох карнавальних масок з місцевого ресторану. Разом з масками чоловік викрав ще й гіпсову фігуру голови людини. Вартість карнавальних масок склала майже 2 800 грн. В суді обвинувачений визнав свою провину.

Про це сказано у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 7 травня 2024 року у справі № 725/3585/24 (провадження 1-кп/725/75/24).

Поліцейські з’ясували, що 4 березня обвинувачений викрав з літньої тераси ресторану дві інтер’єрні маскарадні маски. Загальна вартість цих масок склала майже 1 400 грн. Після крадіжки чоловік знову повернувся через 10 днів на літню терасу того ж ресторану і знову викрав дві карнавальні маски такої ж вартості. Своїми діями чоловік завдав збитків власниці закладу громадського харчування на суму 2,8 тис. грн.

«Надалі обвинувачений покинув місце вчинення злочину, а викраденими масками розпорядився на власний розсуд. Таким чином, житель Чернівців обвинувачується у крадіжці, вчиненій повторно і в умовах воєнного стану», – йдеться у вироку.

Обвинувачений підписав угоду при визнання своєї винуватості. Чоловік свою вину в суді визнав повністю і щиро розкаявся. Також зазначив, що на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за хворою матір’ю. Гроші за маски відшкодував потерпілій. Усі ці обставини є пом’якшуючими для винесення вироку. Однак чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. Суддя затвердила угоду укладену між прокурором та обвинуваченим і присудила чоловіку покарання у вигляді трьох років і трьох місяців ув’язнення.

Також чернівчанин повинен заплатити судові витрати за проведення експертиз – 3 тис. грн.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.

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