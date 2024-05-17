Microsoft закликала деяких співробітників переїхати з Китаю через напруженість з США

Компанія закликала деяких співробітників переїхати з Китаю через напруженість з США на тлі гонки за передові технології.

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Компанія Microsoft закликала деяких своїх співробітників, що проживають у Китаї, розглянути можливість переведення за межі країни. Про це пише «Reuters». У виданні зазначають, що такий заклик пов’язаний із тим, що китайсько-американські відносини загострюються на тлі гонки за передові технології.

Газета «Wall Street Journal» повідомила, що Microsoft просить близько 700–800 осіб, які займаються машинним навчанням та іншою роботою, повʼязаною з хмарними обчисленнями, розглянути можливість переїзду.

«Надання внутрішніх можливостей це регулярна частина управління нашим глобальним бізнесом. У рамках цього процесу ми поділилися додатковою можливістю внутрішнього переведення з деякими співробітниками», – повідомив «Reuters» представник Microsoft, не вказавши кількість співробітників.

За словами представника компанії, Microsoft, як і раніше, продовжить працювати у Китає і на інших ринках.

Співробітникам, в основному інженерам китайської національності, раніше цього тижня було запропоновано можливість переведення до США, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії, писало видання «WSJ» з посиланням на джерела.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США розглядають обмеження на нові моделі штучного інтелекту для Китаю.

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