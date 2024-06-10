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Федор Вениславский ответил, могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных

11:03, 10 июня 2024
Работники ТЦК не вправе действовать принудительно без Нацполиции.
Федор Вениславский ответил, могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных
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Право на задержание военнообязанного и доставку его в территориальный центр комплектования имеют только полицейские. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

По его словам, при этом просто для обновления военно-учетных данных полицейские не задерживаются. Однако если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске (т.е. он уже должен быть мобилизован, ему приходили повестки и т.п.), то представители Нацполиции могут задержать и доставить человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП.

При этом, как отметил нардеп, нет разницы – это происходит до или после 16 июля.

Также Вениславский разъяснил, что доставлять принудительно в ТЦК или на ВВК могут только находящиеся в розыске граждан. Он отметил, что в розыск их объявляет Национальная полиция из-за того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться.

«Принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только сотрудники полиции. То есть, работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это в принципе в рамках закона», - подчеркнул нардеп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» отмечала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).

Как отметил заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, в Украине предусмотрено несколько оснований, когда сотрудники ТЦК могут применить силу, чтобы задержать граждан.

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