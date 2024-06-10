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Федір Веніславський відповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних

11:03, 10 червня 2024
Працівники ТЦК не мають права діяти примусово без Нацполіції.
Федір Веніславський відповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних
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Право на затримання військовозобов'язаного та доставлення його до територіального центру комплектування мають лише поліцейські. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, при цьому просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Проте якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо), то представники Нацполіції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.

При цьому, як наголосив нардеп, немає різниці - це відбувається до чи після 16 липня.

Також Веніславський роз'яснив, що доставляти примусово до ТЦК або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. Він зауважив, що в розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись.

«Примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону», - підкреслив нардеп.

Раніше «Судово-юридична газета» зазначала, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Як випливає з нових актів, самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження – і лише у визначених Законом випадках – має поліція. І навпаки – поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку (раніше ми писали, хто має право вручати повістки).

Натомість, як зазначив заступник голови Комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко, наразі в Україні передбачено кілька підстав, коли співробітники ТЦК можуть застосувати силу, щоб затримати громадян.

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