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Будем искать баланс, чтобы «не делили на бедных и богатых», – Завитневич заверил, что экономическое бронирование будет

12:10, 12 июня 2024
Но в каком формате эта идея будет воплощена – пока неизвестно.
Будем искать баланс, чтобы «не делили на бедных и богатых», – Завитневич заверил, что экономическое бронирование будет
Источник фото: Униан
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Идея экономического бронирования будет точно внедрена в Украине. Но в каком формате – пока что не известно.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп «Слуги народа» Александр Завитневич в интервью «BBC».

На вопрос, будет ли экономическое бронирование, народный депутат отметил, что «в каком-то виде, я думаю, оно точно будет».

Завитневич отметил, что общество раскололось относительно этого вопроса.

«Здесь общество раскололось. Чтобы мы не делили на бедных и богатых, простите. Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт», – прокомментировал он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Федор Вениславский ответил, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации.

Недавно Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что сможет дать ответ на вопрос, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации только после того, как увидит конкретный механизм реализации.

По словам спикера парламента, довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», - сказал он.

Отметим, что в свою очередь Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» — это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

Также Гетманцев отметил, что налогообложение и аккумулирование денег для армии – это вопрос выживания.

В то же время народный депутат от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха считает, что за бронирование сотрудников от мобилизации должен отвечать работодатель, а путь через постановления «морально и технически устарел».

«Есть решение, о котором вы все давно знаете. Оно довольно простое. За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель. Кого считает нужным забронировать — за это платит 20 000 гривен военного сбора в месяц», - написал Глава экономического комитета Рады.

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами — не будет за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда», – отметил он.

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