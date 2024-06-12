Правомерны ли действия работодателя, который настаивает на том, чтобы все работники получали зарплату в одном банке

Запрещается каким-либо способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, правомерны ли действия работодателя, который настаивает на том, чтобы все работники получали заработную плату в одном банке.

Соответственно ст. 25 Закона Украины «Об оплате труда» запрещается каким-либо способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Соответственно абзацу 6 статьи 24 Закона Украины «Об оплате труда» по личному письменному согласию работника выплата заработной платы может производиться через банки/небанковских поставщиков платежных услуг, получивших право на открытие и ведение обслуживания счетов.

Следовательно, работник вправе самостоятельно выбрать банк, через который желает получать заработную плату, написав заявление и указав реквизиты личного счета, на который работодатель обязан выплачивать заработную плату принадлежащей работнику.

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