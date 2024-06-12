Чи правомірні дії роботодавця, який наполягає, щоб усі працівники отримували зарплату в одному банку

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи правомірні дії роботодавця, який наполягає, щоб усі працівники отримували заробітну плату в одному банку.

Відповідно ст. 25 Закону України «Про оплату праці» забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно абзацу 6 статті 24 Закону України «Про оплату праці» за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через банки/небанківських надавачів платіжних послуг, які отримали право на відкриття і ведення обслуговування рахунків.

Отже, працівник вправі самостійно обрати банк через який бажає отримувати заробітну плату, написавши заяву та зазначивши реквізити особистого рахунку, на який роботодавець зобов’язаний виплачувати заробітну плату яка належить працівнику.

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