Негода залишила без світла десятки населених пунктів на Київщині

Через негоду в Київській області знеструмлено 611 підстанцій та 36 ліній електропередач.

У середу, 12 червня, в Київській області через негоду сталася низка локальних аварій, повідомляє ДТЕК.

«Через негоду маємо локальні аварії. Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м/с на ранок 12 червня знестумлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини», – йдеться в повідомленні.

Фахівці оперативно взялися ліквідовувати наслідки негоди, щоб відновити роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ, та виконувати заявки клієнтів щодо мереж нижчого класу напруги – 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. За словами ДТЕК, роботи ускладнювали сильний вітер і дощ, що могли спричинити нові аварії в мережах.

За оновленою інформацією, о 16:40 у ДТЕК уточнили, що через негоду відбулися нові аварійні відключення.

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