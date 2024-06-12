Непогода оставила без света десятки населенных пунктов на Киевщине

Из-за непогоды в Киевской области обесточены 611 подстанций и 36 линий электропередач.

В среду, 12 июня, в Киевской области из-за непогоды произошел ряд локальных аварий, сообщает ДТЭК.

«Из-за непогоды имеем локальные аварии. В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м/с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины», - говорится в сообщении.

Специалисты оперативно взялись ликвидировать последствия непогоды, чтобы восстановить работу всех линий высшего напряжения - 10 кВ, и выполнять заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения - 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. По словам ДТЭК, работы осложняли сильный ветер и дождь, которые могли вызвать новые аварии в сетях.

По обновленной информации, в 16:40 в ДТЭК уточнили, что из-за непогоды произошли новые аварийные отключения.

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