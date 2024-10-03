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Нардеп Андрій Клочко постане перед судом — підозрюється у незаконному збагаченні на 11 млн грн

16:27, 3 жовтня 2024
Справу про незаконне збагачення депутата Андрія Клочка передали до суду
Нардеп Андрій Клочко постане перед судом — підозрюється у незаконному збагаченні на 11 млн грн
Фото: itvua.tv
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НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

У відомстві не називають прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про народного депутата від «Слуги Народу» Андрія Клочка.

Як встановило слідство, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

«Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн», – зазначили у НАБУ.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

«Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі», - додали у НАБУ.

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Суд НАБУ САП

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