Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко: На Западе рф «пропагандирует» мир, но готовится к продолжению войны — так действовали нацисты перед Второй мировой

По словам Коваленко, на самом деле Россия рассчитывает на продолжение войны — наращивает производство КАБ, дронов, увеличивает военный бюджет, а также набирает дополнительно 180 тысяч человек в армию.

Сейчас россия тратит значительные ресурсы на продвижение своей кампании «мир» на западе. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Он добавил, что действия россии похожи на действия нацистов перед началом Второй мировой войны.

Так, рф направляет своих лоббистов в Европу, а также активно финансирует медиа и отдельных экспертов и политических деятелей, чтобы создать соответствующий информационный фон на Западе о якобы готовности к «миру», указал Андрей Коваленко.

«Помимо этого, российские сети активно распространяют соответствующие нарративы в странах Глобального Юга. Цель информационного шума - создать обстоятельства, при которых поддержка Украины будет подвергаться сомнению, и вера в готовность путина договариваться будет расти», - добавил руководитель ЦПД СНБО.

По его словам, на самом деле страна-агрессор рассчитывает на продолжение войны, в связи с чем наращивает производство управляемых авиационных бомб (КАБ), дронов, увеличивает военный бюджет, а также набирает дополнительно 180 тысяч человек в армию.

«Есть иллюзия, которую они создают, а есть реальные намерения, скрывающиеся за военной промышленностью. Приблизительно так же действовали нацисты в 1938-39 годах», - подчеркнул Коваленко.

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