Избран председатель и заместитель председателя Северо-западного апелляционного хозяйственного суда

Суд возглавил Олег Тимошенко, его заместителем избрана Алла Гудак.

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3 октября состоялось собрание судей Северо-западного апелляционного хозяйственного суда.

В повестку дня выносились вопросы, в частности, об избрании председателя суда, заместителя председателя суда.

Путем тайного голосования, на должность председателя Северо-западного апелляционного хозяйственного суда сроком на три года избран Олег Тимошенко, заместителем председателя Северо-западного апелляционного хозяйственного суда стала судья Алла Гудак.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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