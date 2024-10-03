В Украине появится полноценный суд присяжных – Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект

Комитет ВР по вопросам правовой политики через 4 года вернулся к законопроекту о суде присяжных и рекомендовал принять его за основу.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики решил вернуться к рассмотрению законопроекта о суде присяжных №3843, который был подан четыре года назад – 14 июля 2020 года. Наконец, 30 сентября 2024 года Комитет рекомендовал принять его за основу.

Законопроект предлагает установить в отдельном законе «О суде присяжных», что суд присяжных — это форма непосредственной реализации естественного, закрепленного в Конституции Украины права народа на осуществление правосудия. Он будет осуществлять судопроизводство в суде первой инстанции по уголовным делам.

Суд присяжных состоит из одного профессионального судьи и скамьи присяжных. Профессиональный судья суда присяжных является процессуальным председательствующим в судебном заседании и принимает участие в принятые решения Скамьей присяжных по существу обвинения.

Скамью суда присяжных составляют 8 присяжных. Состав Скамьи формируется на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующем судейском округе.

Скамья присяжных, по результатам судебного разбирательства обвинения лица выносит решение по существу обвинения (вердикт).

При этом осуществление правосудия гражданином Украины, избранным в качестве присяжного, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью.

Присяжный привлекается к осуществлению правосудия в составе одной скамьи суда присяжных на срок рассмотрения только одного судебного дела.

Кто сможет стать присяжным

Присяжным сможет стать гражданин, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда. Не смогут стать присяжными чиновники, адвокаты, нотариусы и так далее.

Лицо, избранное в список кандидатов в присяжные, обязано уведомить суд об обстоятельствах, исключающих его участие в осуществлении правосудия. Непредоставление такой информации в случае ее наличия предполагает привлечение виновных лиц к ответственности.

Таким образом, если лицо избрали присяжных, оно должно исполнить свой долг.

Судья может не привлекать к исполнению обязанностей присяжного:

1) лицо, находящееся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, лицо, имеющее двух и более детей дошкольного или младшего школьного возраста или содержащее детей-инвалидов или членов семьи преклонных лет или инвалидов;

2) другое лицо, если судья признает уважительными причины, на которые оно ссылается.

Кандидат в присяжные имеет право на денежное вознаграждение и финансовое возмещение расходов на прибытие и участие в подборе состава Скамьи присяжных.

Обязанности присяжного

Присяжный, кандидат в присяжные обязан:

в двухдневный срок со дня получения приглашения в суд в качестве присяжного заполнить и передать в суд Анкету кандидата в присяжные для выяснения беспристрастности в рассмотрении дела;

своевременно явиться по приглашению суда для участия в отборе к Скамье присяжных и для участия в судебном заседании;

своевременно явиться для участия в рассмотрении судебного дела;

честно ответить на вопросы председательствующего судьи и сторон в судебном производстве относительно возможных оснований освобождения от обязанностей присяжного в рассмотрении судебного дела, заявить о существующем или потенциальном конфликте интересов

участвовать в судебном заседании;

беспристрастно и справедливо участвовать в рассмотрении судебного дела с соблюдением основ и правил судопроизводства;

соблюдать правила судебной этики;

соблюдать установленный порядок в судебном заседании;

не отлучаться без разрешения председательствующего из зала судебного заседания во время судебного разбирательства;

не общаться с присяжными и другими лицами на судебном заседании, если это нарушает порядок в судебном заседании;

не контактировать с лицами, не входящими в состав суда в отношении судебного дела;

не собирать сведения, касающиеся судебного дела;

не разглашать сведения о судебном деле, которые стали известны присяжному в связи с исполнением его обязанностей;

не давать комментариев по поводу судебного дела;

во время пребывания в совещательной комнате в составе скамьи присяжных голосовать за вердикт суда присяжных;

не разглашать тайну совещательной комнаты.

Неприбытие или несвоевременное прибытие для участия в отборе состава скамьи присяжных или в судебное заседание без уважительных причин считается неуважением к суду. Лица виновны в совершении действий, являющихся проявлением неуважения к суду, привлекаются к ответственности.

Кто ведет Реестр кандидатов в присяжные

Должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны по запросу территориального управления Государственной судебной администрации предоставить необходимую информацию для составления списков кандидатов в присяжные. За непредоставление, отказ в предоставлении, предоставлении неполной или искаженной информации, а также предоставление информации вне установленных сроков, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций несут ответственность.

ГСА ответственна за формирование и ведение Реестра кандидатов в присяжные — на основании данных Государственного реестра избирателей и других государственных реестров.

Порядок предоставления ГСА информации из Государственного реестра избирателей и других государственных реестров о кандидатах в присяжные устанавливается Кабмином.

Порядок функционирования системы случайного (слепого) автоматизированного отбора кандидатов в присяжные для их вызова в судебное заседание устанавливается ГСА.

Председательствующий судья, получивший в производство дело, подлежащее рассмотрению судом присяжных, в течение одного рабочего дня со дня распределения дела направляет заявку в ТУ ГСА о вызове в суд кандидатов в присяжные в количестве 30 человек.

ТУ ГСА после получения заявки от судьи в течение рабочего дня с помощью автоматизированной системы путем случайного/слепого автоматизированного отбора формирует и направляет судье список кандидатов в Скамью присяжных.

Суд присылает кандидату в присяжные письменное приглашение и Анкету кандидата в присяжные заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее чем за 10 календарных дней до начала судебного заседания.

Одновременно с приглашением направляется письменное уведомление для работодателя о привлечении лица к исполнению обязанностей присяжного.

Работодатель (руководитель предприятия, учреждения или организации независимо от подчинения и форм собственности) обязан высвободить кандидата в присяжные и присяжного от работы на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия.

Отказ в освобождении кандидата в присяжные от работы не уважает суд. Лица, виновные в совершении действий, проявляющихся м неуважения к суду, привлекаются к ответственности.

Суд присылает список кандидатов в присяжные вместе с заполненными ими Анкетами кандидата в присяжные стороны защиты и обвинения не позднее чем за пять дней до начала судебного заседания.

Отбор у присяжных осуществляется после открытия судебного заседания по делу.

Каждый из кандидатов в присяжные имеет право заявить о невозможности его участия, указав причину и заявить самоотвод.

Все вопросы, связанные с освобождением кандидатов в присяжные от участия в отборе в состав Скамьи присяжных или с самоотводом, решает председательствующий в судебном заседании судья.

Вердикт Скамьи присяжных

Вердиктом является решение Скамьи присяжных по вопросам, сформулированным в опросном письме.

На каждый вопрос опросного письма присяжные обязаны ответить да или нет. 3. Вердикт Скамьи присяжных обязателен для председательствующего судьи и влечет вынесение им приговора.

Вердикт о виновности считается принятым Скамьей присяжных, если на все вопросы все присяжные единогласно или все присяжные, за исключением одного присяжного, ответили «да».

В случае, если голосов присяжных, ответивших «да» на вопрос, недостаточно для принятия вердикта о виновности, вердикт Лавы присяжных вердикт о невиновности личности.

В случае принятия вердикта о виновности, решение Лавы присяжных принимается большинством голосов присяжных. При равном распределении голосов присяжных решение трактуется в пользу обвиняемого.

После провозглашения вердикта Скамьи присяжных председательствующий судья:

1) выносит оправдательный приговор – если Скамья присяжных вынесла вердикт, которым признала обвиняемого невиновным;

2) выносит обвинительный приговор – если Скамья присяжных вынесла вердикт, которым признала обвиняемого виновным в совершении хотя бы одного из инкриминируемых деяний.

Председательствующий судья на основании вердикта Скамьи присяжных составляет и провозглашает приговор суда. Во вступительной части приговора не указываются фамилии присяжных. В мотивировочной части приговора обстоятельства, установленные вердиктом скамьи присяжных, обосновываются только ссылкой на этот вердикт.

Если скамья присяжных признала обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого деяния, председательствующий судья выносит решение о мере наказания с учетом обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, другие вопросы, влияющие на назначение наказания, а также возмещение материального и морального вреда, причиненного обвиняемым.

Оправдательный приговор суда присяжных вступает в законную силу с момента оглашения и не может быть пересмотрен по существу вердикта, но может быть обжалован в апелляционном порядке по вопросам нарушения процедуры формирования Скамьи присяжных.

Обвинительный приговор суда присяжных может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям:

1) процедуры формирования Скамьи присяжных;

2) нарушение норм уголовного процессуального законодательства;

3) строгости назначенной обвиняемому меры наказания.

Обвинительный приговор суда присяжных и решение суда апелляционной инстанции может быть обжалован в порядке.

Сколько заплатят присяжному

За присяжными во время выполнения ими обязанностей в суде по месту основной работы сохраняются все гарантии и льготы, определенные законом. Время исполнения присяжным обязанностям в суде засчитывается ко всем видам трудового стажа. Увольнение присяжного с работы или перевод на другую работу без его согласия при исполнении им обязанностей в суде запрещено.

На присяжных на время выполнения ими обязанностей по осуществлению правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные законом.

После завершения формирования Скамьи присяжных и избрания запасных присяжных те кандидаты в присяжные, которые не приняли участия в отборе или были отведены сторонами, получают от суда документы, подтверждающие их пребывание в суде для привлечения в отборе к Скамье присяжных.

Присяжным за время их обязанностей в суде выплачивается денежное вознаграждение, рассчитанное с должностного оклада судьи местного суда с учетом посуточного фактически отработанного времени в порядке, определенном ГСА. Напомним, что в настоящее время должностной оклад судьи составляет 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 63 060 грн (для судей ПМ – 2102 грн).

Присяжным возмещаются затраты на проезд и наем жилья, а также выплачиваются суточные. Указанные выплаты производятся за счет средств Государственного бюджета территориальными управлениями ГСА.

Вместе с тем, авторы проекта предлагают установить, что в течение 2 лет со дня вступления в силу этого закона судебное производство в суде первой инстанции осуществляется судом присяжных только в отношении особо тяжких преступлений, установленных ч. 3 статьи 31 УПК, если за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кабмин также поручается в 6-месячный срок разработать и внести законопроект об осуществлении правосудия с участием присяжных в гражданском процессе.

Автор: Наталья Мамченко

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