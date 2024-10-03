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Эксгумация жертв Волынской трагедии, — глава МИД Андрей Сибига анонсировал конкретные шаги

12:33, 3 октября 2024
Украина и Польша обсудили конкретные шаги по решению проблемы эксгумации погибших во время Волынской трагедии.
Эксгумация жертв Волынской трагедии, — глава МИД Андрей Сибига анонсировал конкретные шаги
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Министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам однодневного визита в Польшу сообщил, что Украина и Польша обсудили конкретные шаги по решению проблемы эксгумации погибших во время Волынской трагедии.

По его словам, среди переговоров были эксгумации жертв Волынской трагедии, которые он назвал «чувствительной темой прошлого» и «сложным вопросом двусторонних отношений».

Сибига убежден, что «настоящие друзья могут откровенно обсуждать между собой все», а потому чиновники обеих стран общались по поводу «конкретных технических, а не политических шагов, чтобы наконец решить вопрос эксгумаций, уже долгое время отравляющий наш политический диалог».

Он также отметил понимание с польской стороной и стремление "двигаться вперед в конструктивном русле".

Напомним, что в 1943-1944 годах на Волыни происходили массовые убийства поляков. Польский институт нацпамяти называет официальные данные о 120 тысячах погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой. Украинские историки называют другие цифры. Продолжаются дискуссии по исполнителям преступления и организаторам.

Украинский институт нацпамяти в следующем году планирует провести поиски жертв Волынской трагедии на территории Ровенской области в ответ на обращение польских граждан. Польшу планируют привлечь в качестве наблюдателя.

Как стало известно, если польские граждане предоставят необходимые уточнения о локализации потенциальных мест поиска, Украина поможет им, "несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию".

Украинский институт национальной памяти сообщил, что будет сотрудничать с Государственной межведомственной комиссией по увековечиванию памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Именно эти учреждения могут выдавать разрешения на проведение поисковых работ, эксгумаций и обустройства памятников. Также Институт будет взаимодействовать со специализированными организациями, имеющими право проводить такие работы в Украине.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС без эксгумации жертв Волынской трагедии.

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