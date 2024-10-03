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В Хмельницкой области предпринимательница получила более 500 тысяч гривен за оформление фиктивной инвалидности для призывников

21:16, 3 октября 2024
Женщина получила 35 тысяч гривен и 12 тысяч долларов за влияние на членов МСЭК за помощь в оформлении группы инвалидности.
В Хмельницкой области предпринимательница получила более 500 тысяч гривен за оформление фиктивной инвалидности для призывников
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В Хмельницкой области правоохранители задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.

По данным Нацполиции, 53-летняя предпринимательница работает в сфере обращения лекарственных средств. Влияя на должностных лиц городской больницы и областного центра МСЭК, злоумышленница требовала с лица призывного возраста средства за помощь в решении вопроса с отсрочкой призыва и изготовления соответствующих документов.

По данным следствия, подозреваемая заверила военнообязанного, что может решить вопрос об установлении последнему ІІ группы инвалидности, что в свою очередь позволит беспрепятственно пересечь границу. Такой набор услуг обошелся в 12 тысяч долларов.

Сначала женщина получила от «клиента» 35 тысяч гривен для оформления соответствующих документов без его участия.

При получении оставшейся оговоренной суммы она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура региона отметила, что женщине доложено о подозрении.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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