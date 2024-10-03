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На Хмельниччині підприємиця отримала понад 500 тисяч гривень за оформлення фіктивної інвалідності для призовників

21:16, 3 жовтня 2024
Жінка отримала 35 тисяч гривень і 12 тисяч доларів за вплив на членів МСЕК за допомогу в оформленні групи інвалідності.
На Хмельниччині підприємиця отримала понад 500 тисяч гривень за оформлення фіктивної інвалідності для призовників
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У Хмельницькій області правоохоронці затримали 53-річну підприємицю, яка отримала понад 500 тисяч гривень хабаря за вплив на комісії, що оформлюють групи інвалідності для військовозобов'язаних осіб.

За даними Нацполіції, 53-річна підприємиця працює у сфері обігу лікарських засобів. Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів.  

За даними слідства, підозрювана запевнила військовозобов’язаного, що може вирішити питання про встановлення останньому ІІ групи інвалідності, що в свою чергу дасть можливість безперешкодно перетнути кордон. Такий набір послуг коштував 12 тисяч доларів.

Спочатку жінка отримала від «клієнта» 35 тисяч гривень для оформлення відповідних документів без його участі.

При отриманні решти обумовленої суми її затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Прокуратура регіону зазначила, що жінці повідомлено про підозру.

Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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