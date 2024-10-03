Практика судів
  1. В Україні

Ексгумація жертв Волинської трагедії, — очільник МЗС Андрій Сибіга анонсував конкретні кроки

12:33, 3 жовтня 2024
Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.
Ексгумація жертв Волинської трагедії, — очільник МЗС Андрій Сибіга анонсував конкретні кроки
Фото: Facebook/ Андрій Сибіга
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками одноденного візиту до Польщі повідомив, що Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії. 

За його словами, серед тем переговорів були ексгумації жертв Волинської трагедії, які він назвав «чутливою темою минулого» та «складним питанням двосторонніх відносин».

Сибіга переконаний, що «справжні друзі можуть відверто обговорювати між собою все», а тому посадовці обох країн спілкувалися щодо «конкретних технічних, а не політичних кроків, щоб нарешті розв'язати питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог».

Він також відзначив порозуміння з польською стороною та прагнення «рухатися вперед в конструктивному руслі».

Нагадаємо, що у 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої. Українські історики називають інші цифри. Тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів.

Український інститут національної памʼяті наступного року планує провести пошуки жертв Волинської трагедії на території Рівненської області у відповідь на звернення польських громадян. Польщу планують залучити як спостерігача. 

Як стало відомо, якщо польські громадяни нададуть необхідні уточнення про локалізацію потенційних місць пошуку, Україна допоможе їм, "попри війну і складну економічну ситуацію".

Український інститут нацпамʼяті повідомив, що співпрацюватиме з Державною міжвідомчою комісією з увічнення памʼяті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Саме ці інституції можуть видавати дозволи на проведення пошукових робіт, ексгумацій та облаштування памʼятників. Також Інститут взаємодіятиме зі спеціалізованими організаціями, які мають право проводити такі роботи в Україні.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв Волинської трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Дніпровського апеляційного суду звільнилася у відставку

Наталія Деркач завершила кар’єру судді, як тривала більше 36 років.

Нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – Наталія Піпа зареєструвала законопроект.

Аудит НАБУ є запорукою отримання коштів від партнерів – до Бюро приїхали аудитори

У НАБУ нагадали, що аудит є критерієм отримання коштів від міжнародних партнерів.

Зірковість готелів та право споживачів на достовірну інформацію – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на безумовний обов’язок туроператора повідомляти споживачів про категорію (зірковість) та показники рівня комфорту готелів як в Україні, так і за кордоном.

Перший день тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів – проблеми і нюанси

«Судово-юридична газета» поцікавилася, як майбутні судді апеляційних судів долали перший етап конкурсу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва