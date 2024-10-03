Ексгумація жертв Волинської трагедії, — очільник МЗС Андрій Сибіга анонсував конкретні кроки

Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.

Фото: Facebook/ Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками одноденного візиту до Польщі повідомив, що Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.

За його словами, серед тем переговорів були ексгумації жертв Волинської трагедії, які він назвав «чутливою темою минулого» та «складним питанням двосторонніх відносин».

Сибіга переконаний, що «справжні друзі можуть відверто обговорювати між собою все», а тому посадовці обох країн спілкувалися щодо «конкретних технічних, а не політичних кроків, щоб нарешті розв'язати питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог».

Він також відзначив порозуміння з польською стороною та прагнення «рухатися вперед в конструктивному руслі».

Нагадаємо, що у 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої. Українські історики називають інші цифри. Тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів.

Український інститут національної памʼяті наступного року планує провести пошуки жертв Волинської трагедії на території Рівненської області у відповідь на звернення польських громадян. Польщу планують залучити як спостерігача.

Як стало відомо, якщо польські громадяни нададуть необхідні уточнення про локалізацію потенційних місць пошуку, Україна допоможе їм, "попри війну і складну економічну ситуацію".

Український інститут нацпамʼяті повідомив, що співпрацюватиме з Державною міжвідомчою комісією з увічнення памʼяті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Саме ці інституції можуть видавати дозволи на проведення пошукових робіт, ексгумацій та облаштування памʼятників. Також Інститут взаємодіятиме зі спеціалізованими організаціями, які мають право проводити такі роботи в Україні.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв Волинської трагедії.

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