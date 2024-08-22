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Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за неуважение к суду до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

12:45, 22 августа 2024
Размер штрафов за неуважение и неявку в суд будет увеличен – законопроект принят за основу.
Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за неуважение к суду до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн
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Штрафы за неуважение к суду будут повышены. Соответствующий законопроект 11387 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по обеспечению уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, 22 августа Верховная Рада приняла за основу.

Так, в статье 185-3 КУоАП, предусматривающей ответственность за проявление неуважения к суду или КСУ, повышаются штрафы. Напомним, что неуважением можно признать, в частности, злостное уклонение от явки в суд.

За проявление неуважения в суд будут штрафовать до 3400 грн, за повторное нарушение – 6800 грн. За неуважение к КСУ смогут оштрафовать до 6800 грн.

Изменяются и размеры денежных взысканий за неприбытие по вызову в статье 139 УПК.

Так, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомление с его содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия по вызову следователя, прокурора;

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия на вызов следователя судьи, суда.

Таким образом, в случае неприбытия по вызову следователя такие лица должны уплатить до 3028 грн (по действующему УПК – до 1514 грн в 2024 году), а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Законопроект также предусматривает ряд изменений в КУоАП и УПК в части обеспечения явки лиц в суд.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом в УПК будут введены новые правила рассмотрения отводов судьям. Также устанавливается, что заявление об отводе следователю судьи или судьи рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Данный законопроект предусматривает, среди прочего, и то, что неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, надлежащим образом уведомленных, не будет препятствовать решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству.

Автор: Наталя Мамченко 

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