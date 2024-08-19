В УПК введут новые правила рассмотрения отводов судьям

Также устанавливается, что заявление об отводе следственному судье или судье рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 11387 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по обеспечению уважения в суд и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что этим проектом предлагается за неуважение к суду штрафовать до 6800 грн, за неявку по вызову суда – до 12 тысяч грн.

Изменяется и порядок решения вопроса об отводе судьи в статье 81 УПК.

Так, в случае заявления отвода следственному судье или судье, осуществляющему судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, однако заявление об отводе уже такому судье допускаться не будет.

Также устанавливается, что заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Необходимость внесения указанных изменений обосновывается тем, что отсутствие срока рассмотрения судом заявления может повлечь за собой необоснованное затягивание судебного разбирательства по существу из-за нерешенного вопроса об отводе судьи. В свою очередь исключительная неотложность рассмотрения такого заявления в уголовном производстве (не позднее 24 часов) обуславливается тем, что в уголовном судопроизводстве могут существенно ограничиваться права и свободы человека.

Непринятие мер по определению суда о приводе

Кроме того, устанавливается административная ответственность за нарушение определения суда о приводе для военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также лиц начальствующего состава НАБУ, БЭБ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, ГБР, полицейских.

Для этого вводится специальная отдельная статья в КУоАП 185-6-1 «Непринятие мер по определению суда о приводе». Так, оставление должностным лицом без рассмотрения определения суда о приводе, безосновательное неисполнение определения суда об осуществлении привода лицом, на которое возложено его исполнение, а также возвращение суду определения о приводе без письменного объяснения причин его неисполнения - будет влечь штраф до 3400 грн. Протокол может составить секретарь судебного заседания или секретарь суда.

Также статья 268 КУоАП, регулирующая права лица, привлекаемого к админответственности, где присутствие такого лица является обязательным, дополняется нормами о том, что в случае уклонения от явки по вызову это лицо может быть подвергнуто приводу.

Привод не применяется к малолетним и несовершеннолетним лицам, беременным женщинам, лицам с инвалидностью первой и второй групп, женщинам, ухаживающим за детьми до шести лет или детьми с инвалидностью. О приводе суд выносит определение, в котором указывает имя физического лица, подлежащего поводу, место жительства (пребывания), работы, службы или обучения, основания применения повода, когда и куда это лицо должно быть доставлено, кому поручается осуществление привода. Определение о приводе в суд передается для исполнения в орган Национальной полиции по месту рассмотрения дела об административном правонарушении или по месту жительства (пребывания), работы, службы или учебы приведенного лица. Определение о приводе в суд объявляется лицу, к которому применяется привод, исполняющим его лицом. В случае невозможности осуществления привода лицо, исполняющее определение о приводе, немедленно возвращает его в суд с письменным объяснением причин неисполнения.

Штрафы за неуважение к суду и взыскание за игнорирования вызова

В статье 185-3 КУоАП, предусматривающей ответственность за проявление неуважения к суду или КСУ, повышаются штрафы. Напомним, что неуважением можно признать, в частности, злостное уклонение от явки в суд.

Так, за проявление неуважения к суду будут штрафовать до 3400 грн, за повторное нарушение – 6800 грн. За неуважение КСУ смогут оштрафовать до 6800 грн.

В УПК термин «размер минимальной заработной платы» заменяется на «размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц» - денежная сумма, равная месячному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленному законом на 1 января календарного года, в котором принимается процессуальное решение или осуществляется процессуальное действие .

Изменятся и размеры денежных взысканий за неприбытие по вызову в статье 139 УПК.

Так, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомление с его содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия на вызов следователя, прокурора;

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия на вызов следственного судьи, суда.

Таким образом, в случае неприбытия по вызову следователя такие лица должны уплатить до 3028 грн (по действующему УПК – до 1514 грн в 2024 году), а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Изменяется и порядок «обжалования» определения о наложении денежного взыскания. Так, ходатайство об отмене определения о наложении денежного взыскания подается следственному судье, суду, который вынес решение о наложении денежного взыскания.

После изменений оно будет передаваться на рассмотрение другого судьи этого суда, а в случае отсутствия другого судьи в этом суде такое ходатайство передается на рассмотрение наиболее территориально приближенного к нему суда.

При этом суд назначает судебное заседание для рассмотрения ходатайства об отмене определения о наложении денежного взыскания.

Также вдвое, до 12 112 грн. по состоянию на 2024 год, увеличивается денежное взыскание для подозреваемого или обвиняемого, нарушающего условия личного обязательства (сейчас - до 6056 грн.). Аналогично вдвое увеличивает размер денежного взыскания в случае невыполнения поручителем взятых на себя обязательств (максимально – до 302 800 грн).

Неприбытие не препятствует рассмотрению

В статье 314 УПК, регулирующей вопросы подготовительного судебного заседания, устанавливается, что неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производства, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте заседания, не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, кроме случаев, когда суд признает их участие необходимым для принятия решения, предусмотренного в части третьей настоящей статьи.

При этом участники судебного производства, не участвовавшие в подготовительном судебном заседании, имеют право заявить ходатайство о совершении судебного вызова определенных лиц в суд для допроса; истребовании определенных вещей или документов; осуществлении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании, которое должно быть рассмотрено судом до начала судебного разбирательства.

В статье 95 УПК предполагается, что прокурор обязан обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Также из Уголовного кодекса уберут упоминания о народных заседателях.

Автор: Наталья Мамченко

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