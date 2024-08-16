Кабмин урегулировал порядок ввоза в Украину и транзита ее по территории медицинского каннабиса

Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса.

Кабинет Министров принял постановление, изменяющее порядок ввоза на территорию Украины, вывоз из него и транзита через территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров. Изменения вводятся в части перевозок растений рода конопли.

Как говорится в постановлении, разрешения выдаются прежде при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих лицензий на осуществление деятельности в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров или лицензии на производство, оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами для препаратов, содержащих малое количество наркотических средств , психотропных веществ и прекурсоров

В постановлении приведен исчерпывающий перечень всех документов, которые предприятие должно подать в Госликслужбу для получения разрешений на вывоз, транзит и ввоз на территорию Украины растений медицинского каннабиса, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

С 1 октября Госликслужба и Гостаможслужба будут обязаны вносить в государственный веб-портал «Единое окно для международной торговли» информацию о выдаваемых разрешениях в день их выдачи.

Напомним, что с 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Как мы сообщали, 15 февраля Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

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