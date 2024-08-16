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Кабмін врегулював порядок ввезення в Україну і транзиту її територією медичного канабісу

19:40, 16 серпня 2024
Уряд врегулював механізм видачі дозволів на ввезення та вивезення з України канабісу
Кабмін врегулював порядок ввезення в Україну і транзиту її територією медичного канабісу
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок ввезення на територію України, вивезення з неї й транзиту територією України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Зміни запроваджуються в частині перевезень рослин роду коноплі.

Як йдеться у постанові, дозволи видаються передусім за наявності у суб’єкта господарювання відповідних ліцензій на здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або ліцензії на виробництво, гуртову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами для препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У постанові наведений вичерпний перелік усіх документів, які суб’єкт господарювання має подати до Держлікслужби для одержання дозволів на вивезення, транзит та ввезення на територію України рослин медичного канабісу, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

З 1 жовтня Держлікслужба і Держмитслужба будуть зобов’язані вносити до державного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»  інформацію про видані дозволи у день їхньої видачі.

Нагадаємо, що із 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.

Як ми повідомляли, 15 лютого Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

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