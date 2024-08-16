Комітет з євроінтеграції затвердив план роботи на наступну сесію: розглянуть 340 законопроектів

Як повідомляється, заплановано комітетські слухання щодо виконання заходів, необхідних для набуття Україною членства в НАТО та для координації зусиль із виконання посиленої безпекової політики в рамках ЄС.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС обговорив план роботи на період дванадцятої сесії Верховної Ради України.

З вересня 2024 року по січень 2025 року на опрацюванні Комітету 340 законопроєктів. Про це повідомила голова комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, також заплановано:

- провести комітетські слухання щодо виконання заходів, необхідних для набуття Україною членства в НАТО та для координації зусиль із виконання посиленої безпекової політики в межах ЄС;

- участь у різноманітних європейських майданчиках для обговорення завдань та узгодження дій в реалізації євроінтеграційного порядку денного;

-моніторинг виконання Україною стратегії інтегрованого управління кордонами;

- контроль виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Комітет і далі контролюватиме виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

«Нам потрібно також налагодити системну роботу по моніторингу результатів скринінгу і напрацювань Національної програми з адаптації законодавства до права ЄС. Також треба буде контролювати через наші з вами повноваження виконання рекомендацій у сфері реформ, які були зазначені у звіті про розширення. Наприкінці жовтня, можливо на початку листопада буде черговий звіт про розширення. Після того я би пропонувала подивитися, як ми справилися з тим, що нам було дано у попередньому звіті минулорічному. Що перекочувало у новий звіт, на що треба було звернути увагу», — сказала голова комітету.

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