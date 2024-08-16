Комитет по евроинтеграции утвердил план работы на следующую сессию: рассмотрят 340 законопроектов

Как сообщается, запланированы комитетские слушания по выполнению мер, необходимых для обретения Украиной членства в НАТО и для координации усилий по выполнению усиленной политики безопасности в рамках ЕС.

Комитет по интеграции Украины в ЕС обсудил план работы на период двенадцатой сессии Верховной Рады Украины.

С сентября 2024 по январь 2025 на проработке Комитета 340 законопроектов. Об этом сообщила глава комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, также запланировано:

- провести комитетские слушания по выполнению мер, необходимых для обретения Украиной членства в НАТО и для координации усилий по выполнению усиленной политики безопасности в рамках ЕС;

- участие в различных европейских площадках для обсуждения задач и согласования действий по реализации евроинтеграционной повестки дня;

-мониторинг выполнения Украиной стратегии интегрированного управления границами;

- контроль выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Комитет продолжает контролировать выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Нам нужно также наладить системную работу по мониторингу результатов скрининга и наработкам Национальной программы по адаптации законодательства к праву ЕС. Также нужно будет контролировать через наши с вами полномочия выполнения рекомендаций в сфере реформ, указанных в отчете о расширении. В конце октября, возможно, в начале ноября будет очередной отчет о расширении. После этого я бы предлагала посмотреть, как мы справились с тем, что нам было дано в предыдущем отчете. Что перекочевало в новый отчет, на что нужно было обратить внимание», - сказала председатель комитета.

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