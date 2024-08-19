После завершения уже объявленного конкурса, понадобится еще один конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда

В ВАКС сообщили, что проведение нового конкурса на должности судей первой инстанции Антикоррупционного суда является реальной перспективой.

Председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко сообщила, что после завершения уже объявленного конкурса на 25 должностей судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС, по всей вероятности возникнет потребность в проведении еще одного конкурса, но уже исключительно на должности судей первой инстанции Антикоррупционного суда.

Дело в том, что, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в конкурсе на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС решили принять участие сразу 11 судей первой инстанции ВАКС.

Как рассказала Вера Михайленко на заседании Комитета ВР по вопросам правовой политики 15 августа, если хотя бы часть указанных судей смогут победить в конкурсе и перейдут работать в Апелляционную палату ВАКС, то в первой инстанции Антикоррупционного суда снова возникнут вакантные должности.

«Может возникнуть ситуация, когда вакансии в суде первой инстанции останутся незаполненными. И здесь важно, чтобы Общественный совет международных экспертов имел полномочный состав и соответствующие полномочия», - отметила глава ВАКС.

Напомним, что объявленный ВККС 23 ноября 2023 года конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС находится в несколько «подвешенном» состоянии, поскольку определенные законом «О Высшем антикоррупционном суде» полномочия Общественного совета международных экспертов истекают уже в ноябре 2024 года.

Таким образом, возникает вопрос о возможности ОСМЭ участвовать, вместе с ВККС, в отборе судей ВАКС и АП ВАКС.

Отметим, что в парламенте зарегистрировано уже два законопроекта о продлении полномочий ОСМЭ.

Законопроект Комитета по вопросам правовой политики предусматривает продление сроков полномочий ОСМЭ до 1 ноября 2025 года, с последующим переходом соответствующих полномочий к Общественному совету добропорядочности.

Альтернативный законопроект предусматривает продление сроков полномочий ОСМЭ до дня завершения срока полномочий нового состава ОСМЭ.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.