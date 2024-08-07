Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект, який передбачає уточнення та розширення повноважень Громадської ради міжнародних експертів, а також вносить деякі корективи у процедуру проведення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Ініціаторами альтернативного законопроекту № 11426-1 від 6 серпня 2024 року є група народних депутатів від фракції «Голос». Разом з тим, зазначений законопроект підтримала і група народних депутатів фракцій «Слуга Народу» та «Європейська солідарність», зокрема, народний депутат Федір Веніславський.

Втім судячи з підпису до тексту законопроекту, головним його ініціатором та розробником є народний депутат фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

Законопроект пропонує:

визначити, що строк, на який утворюється ГРМЕ, обраховується з дня призначення першого складу ГРМЕ (тобто, шестирічний строк обраховується з 06.11.2018)

установити, що у разі спливу шестирічного строку, на який утворюється ГРМЕ, до спливу дворічного строку, на який призначені члени ГРМЕ, Громадська рада міжнародних експертів продовжує здійснювати повноваження до дня завершення строку повноважень членів ГРМЕ, які здійснювали свої повноваження на відповідний день спливу шестирічного строку

ГРМЕ затверджує та оприлюднює регламент Громадської ради міжнародних експертів, методологію оцінювання відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям доброчесності, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, показники відповідності критеріям такого оцінювання та засоби їх встановлення

збільшити строк не пізніше якого проводиться спеціальне спільне засідання ВККС та ГРМЕ з 30 до 45 днів з дня оголошення результатів іспиту що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності

за підсумками голосувань під час спеціальних спільних засідань ВККС та ГРМЕ пропонується запровадити зазначення у рішеннях результатів поіменного голосування членів ВККС та Громадської ради міжнародних експертів. При цьому вказані рішення повинні підписуватися не тільки головою ВККС (або в. о. голови Комісії), а й головою Громадської ради міжнародних експертів (або в. о. голови ГРМЕ)

член Громадської ради міжнародних експертів має право відмовитись від одержання винагороди, компенсації витрат на проживання в Україні та переїзд за рахунок коштів Державного бюджету України. Відповідно фінансування діяльності членів ГРМЕ може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги

члени ГРМЕ зможуть офіційно мати помічників, які будуть працювати з даними щодо кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС та аналізувати їх. Нагадаємо, що діяльність минулого складу ГРМЕ неофіційно забезпечував свого роду «тіньовий офіс», в який входили члени тодішнього складу ГРД та представники антикорупційних громадських організацій

ГРМЕ пропонується надати право збирати, перевіряти, аналізувати інформацію з обмеженим доступом щодо кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

для здійснення повноважень, визначених цією статтею, членам Громадської ради міжнародних експертів, їх помічникам надається право повного безоплатного доступу до державних реєстрів, суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді)

за дорученням членів Громадської ради міжнародних експертів помічники мають право збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для здійснення повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала відома їм у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків.

разом з тим, ГРМЕ має вживати заходів щодо захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді міжнародних експертів, її членам та їх помічникам у зв’язку із здійсненням їх повноважень

члени Громадської ради міжнародних експертів мають право звертатися до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також будь-яких інших фізичних осіб, юридичних осіб, державних органів із запитом щодо надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки й аналізу кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Фізична або юридична особа, яка отримала запит члена Громадської ради міжнародних експертів, зобов’язана протягом п’яти календарних днів з дня його отримання надати необхідні пояснення, інформацію та/або відповідні документи (їх копії).

організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України. Однак фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів, її членів та їх помічників може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, що у липні у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 11426 від 22 липня 2024 року, ініціаторами якого став Комітет ВРУ з питань правової політики.

Законопроект передбачає, що повноваження ГРМЕ будуть продовжено, а не пізніше ніж до 1 листопада 2025 року. Після цієї дати повноваження ГРМЕ по відбору суддів ВАКС та АП ВАКС мають перейти до Громадської ради доброчесності ГРД).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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