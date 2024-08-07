Вже 700 IT-компаній отримали статус критично важливих для економіки України

Ще в липні таких компаній було 575.

Станом на 7 серпня в Україні налічується 700 ІТ-компаній, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та можуть бронювати працівників. Ці дані повідомили DOU представники проєктного офісу Дія City.

Станом на липень кількість таких компаній становила 575.

Для здобуття статусу критично важливої компанії, яка необхідна для економіки, організація повинна відповідати принаймні трьом із семи критеріїв, встановлених постановою КМУ. Після цього необхідно підготувати і подати підтверджувальні документи до Міністерства цифрової трансформації.

Статус компанії як критично важливої для економіки надається на один рік, після чого необхідно повторно подати документи для його підтвердження.

"Компанії активно звертаються до міністерства, щоб отримати статус критично важливих для економіки. У цій процедурі нічого не змінилося. За останні два тижні 100 компаній отримали цей статус через нас", — повідомляють у Міністерстві.

DOU пише, що за старою процедурою — поданням списків фахівців через Мінцифри — наразі заброньовано 5000 робітників з 363 компаній.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше став відомий перелік організацій, заброньованих від мобілізації на 100%, бо вони отримують іноземні гранти.

Також ми повідомляли, бронь мають близько 615 тисяч військовозобов'язаних.

Крім цього, писали, що військовозобов’язаним, які мають бронь, не потрібно проходити ВЛК.

Як відомо, у парламенті зареєстровано кілька законопроектів стосовно запровадження економічного бронювання для більш широкого кола осіб за умови сплати ними збору за бронювання, відсутності боргів, певного рівня «білої» зарплати. Втім, ця ідея наштовхується на критику, у тому числі, від громадських організацій.

Зазначимо, що економічне бронювання вже існує у певному вигляді – адже критерій іноземного фінансування застосовують для бронювання окремих громадських організацій і ТОВ, а критерій розміру зарплати і сплати податків – до окремих підприємств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.