До 25 років мобілізувати не будуть, а кого встигли мобілізувати – звільнять у запас – Верховній Раді рекомендували прийняти закон

Завдяки публікаціям «Судово-юридичної газети» стосовно випадків мобілізації чоловіків до 25 років через колізію в законі, Верховна Рада розгляне комплексний законопроект, який вирішує цю проблему.

Законодавчу колізію, через яку в Україні можна мобілізувати чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, врегулюють. Комітет Верховної Ради з національної безпеки вніс доопрацьований комплексний законопроект, який не дозволяє мобілізувати чоловіків до 25 років, визнаних обмежено придатними до вступу в силу закону про скасування статусу обмежено придатних. Якщо ж таких чоловіків вже встигли мобілізувати – вони зможуть звільнитися у запас.

Як відомо, першою на цю проблему звернула увагу «Судово-юридична газета».

Після цього з’явився законопроект 11379 народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Арсеній Пушкаренко, Анатолій Бурміч, Іванна Климпуш-Цинзадзе, Юлія Тимошенко, Соломія Бобровська, Максим Бужанський, Павло Фролов та інші, а також законопроект 11379-2 народного депутата Георгія Мазурашу.

Як вказували автори законопроектів в пояснювальних записках до них: «Чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані. Про відповідну колізію у законодавстві пише «Судово-юридична газета» (далі «Газета»), стаття авторства Наталії Мамченко.

Як зазначено у статті Газети, станом на сьогодні, після прийняття низки законів, виявилося, що не існує порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними. У зв’язку з тим, що деякі норми законів були змінені, загальна норма про вік вже не діє, у зв’язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації».

Спочатку у Міністерстві оборони «забракували» всі законопроекти народних депутатів, якими пропонувалося заборонити мобілізацію чоловіків до 25 років. «При існуючій тенденції зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії російської федерації, прийняття законопроекту поставить під загрозу виконання заходів стосовно доукомплектування Збройних Сил України» - вказувало Міноборони у висновку за підписом Рустема Умєрова.

Незважаючи на позиції Міноборони і Генштабу ЗСУ, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішив внести доопрацьований законопроект №11379-д, що усуває правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. На своєму засіданні Комітет рекомендував парламенту прийняти цей законопроект відразу в цілому.

Доопрацьованим проектом пропонується внести зміни до прикінцевих положень законів «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та встановити, що упродовж дії воєнного стану:

- військовозобов’язані, які на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21 березня 2024 року №3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, – не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

- військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період з числа осіб, які на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21 березня 2024 року № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

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