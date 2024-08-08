Нарахував собі 145 000 грн премії: у Києві судитимуть керівника управління соцзахисту

Посадовець протягом шести місяців 2023 року підписував накази про видачу собі премій.

У Києві перед судом постане керівник районного управління соціального захисту, який незаконно нарахував собі 145 тисяч гривень премії, які призначалися підлеглим. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Фігурант, який перебував на посаді начальника управління соціального захисту населення у Святошинському районі, протягом шести місяців 2023 року підписував накази про видачу собі премій з бюджету який виділявся на заробітну плату працівникам підрозділу.

Слідчі повідомили 35-річному посадовцю про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі чоловіка відсторонено від займаної посади. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

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