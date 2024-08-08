Насчитал себе 145 000 грн премии: в Киеве будут судить руководителя управления соцзащиты

Чиновник в течение шести месяцев 2023 года подписывал приказы о выдаче себе премий.

В Киеве перед судом предстанет руководитель районного управления социальной защиты, который незаконно насчитал себе 145 тысяч гривен премии, которые назначались подчиненным. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Фигурант, занимавший должность начальника управления социальной защиты населения в Святошинском районе, в течение шести месяцев 2023 года подписывал приказы о выдаче себе премий из бюджета, который выделялся на заработную плату работникам подразделения.

Следователи сообщили 35-летнему чиновнику о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В настоящее время мужчина отстранен от занимаемой должности. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт правоохранители направили в суд.

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