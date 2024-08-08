Как подать заявление об изменении реквизитов для выплаты пенсии онлайн: инструкция

В случае необходимости смены способа выплаты из почтового отделения на банковское учреждение или в случае смены банковских реквизитов пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию органу ПФ.

Фото: zn.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обнародовало инструкцию, как подать заявление об изменении выплатных реквизитов онлайн.

В случае необходимости изменения способа выплаты из почтового отделения в банковское учреждение или в случае изменения банковских реквизитов пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию органу Пенсионного фонда Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.

Подать заявление на изменение выплатных реквизитов можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо:

авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

нажать на пункт «Внесение изменений в пенсионное дело» в разделе «О пенсионном обеспечении»;

выбрать «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (при изменении способа выплаты — с почты на банк или изменении банковских реквизитов)»;

заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить заранее отсканированные документы:

– паспорт заявителя;

– реквизиты банковского счета.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

- формат файла: JPG, JPEG, PDF;

- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

- скан-копии производятся из оригиналов документов;

- скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать его с помощью КЭП и нажать «Отправить в ПФУ».

Состояние обработки заявления об изменении способа выплаты пенсии можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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