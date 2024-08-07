Если война затянется к лету 2025 года, рф застанет дилемма, – Буданов рассказал о ходе событий

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, у врага около трех месяцев назад начались проблемы с человеческим ресурсом.

В случае затяжной войны летом 2025 года рф столкнется с проблемой. Придется либо «останавливать все это», либо объявлять масштабную мобилизацию. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов на выпускном Киевской школы экономики, пишет Forbes.

Так, глава разведки отмечает, что с мобилизацией в россии не все так просто. Проблемы с человеческим ресурсом в рф начались около трех месяцев назад, хотя этот момент не всем известен.

По его словам, враг понимает – если продолжится затяжная война, то не позже, чем летом 2025 года рф столкнется с дилеммой: или «останавливать это все», или объявлять масштабную мобилизацию.

«Тянуть враг будет до последнего. Потому что, по мнению руководства рф масштабная мобилизация может серьезно поколебать политическую ситуацию», - говорит он.

Буданов отмечает, что до этого у россии с мобилизацией не было никаких проблем. В начале полномасштабной войны враг объявил частичную мобилизацию.

«Далее начали предлагать людям большие суммы денег. Но так им удалось мобилизовать недостаточно. Все остальные шли на войну из зон, добровольцами или срочной службы людей сразу переводили в контрактники. Подумайте, почему враг постоянно повышает уровень единовременной денежной выплаты за подписание контракта? Суммы дошли, в зависимости от региона, уже до 2 млн российских рублей. Это огромные деньги для россии», – констатирует разведчик.

Ответ, по мнению Буданова, очевиден – поток добровольцев катастрофически уменьшается.

«И в последние месяцы армия рф впервые столкнулась с кадровым недобором. У россии есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора», - резюмировал он.

Отметим, что по данным Генштаба, от 24 февраля 2022 года ориентировочные потери врага на 7 августа составляют уже более полумиллиона человек, а именно – 586 379.

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