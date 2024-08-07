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Якщо війна затягнеться до літа 2025 року, рф застане дилема, – Буданов розказав про хід подій

13:54, 7 серпня 2024
За словами очільника ГУР Кирила Буданова, у ворога близько трьох місяців тому почалися проблеми з людським ресурсом.
Якщо війна затягнеться до літа 2025 року, рф застане дилема, – Буданов розказав про хід подій
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У випадку затяжної війни влітку 2025 року рф зіткнеться з дилемою. Доведеться або «зупиняти це все», або оголошувати масштабну мобілізацію. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов на випускному Київської школи економіки пише Forbes.

Так, глава розвідки зазначає, що з мобілізацією в росії не все так просто. Проблеми з людським ресурсом у рф почалися близько трьох місяців тому, хоча цей момент не усім відомий.

За його словами, ворог розуміє – якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше ніж влітку 2025 року рф зіткнеться з дилемою: або «зупиняти це все», або оголошувати масштабну мобілізацію.

«Тягнути ворог буде до останнього. Бо, на думку керівництва рф, масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію», - каже він.

Буданов відмічає, що до цього в росії з мобілізацією не було жодних проблем. На початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію.

«Далі почали пропонувати людям великі суми грошей. Але у такий спосіб їм вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну із зон, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники. Подумайте, чому ворог постійно підвищує рівень одноразової грошової виплати за підписання контракту? Суми дійшли, залежно від регіону, вже до 2 млн російських рублів. Це величезні гроші для росії», - констатує розвідник.

Відповідь, на думку Буданова, очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується.

«І в останні місяці армія рф вперше зіткнулася з кадровим недобором. У росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору», - резюмував він.

Зазначимо, що за даними Генштабу, від 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати ворога станом на 7 серпня складають уже понад пів мільйона осіб, а саме – 586 379.

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