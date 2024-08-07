Деяким пенсіонерам перерахують пенсії, але для цього треба подати заяву

У певних ситуаціях українці мають можливість отримати перерахунок пенсії. Для цього слід подати до Пенсійного фонду.
Перераховують пенсію у ряді випадків, а саме:
початок трудових відносин або звільнення з роботи;
реєстрація чи зняття з обліку як фізичної особи-підприємця (ФОП);
набуття, зміна чи припинення особливого статусу пенсіонера.
Заяву про зміни потрібно подати протягом 10 днів з моменту їх настання. В іншому випадку ПФУ має право утримувати частину пенсійних виплат.
Повідомити про зміни можна особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ, а також дистанційно через вебпортал ПФУ.
Для звернення через сайта потрібно:
4. Сформувати заяву та надіслати до ПФУ
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