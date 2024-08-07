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Деяким пенсіонерам перерахують пенсії, але для цього треба подати заяву

20:50, 7 серпня 2024
За певних умов є можливість змінити розмір пенсії.
Деяким пенсіонерам перерахують пенсії, але для цього треба подати заяву
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У певних ситуаціях українці мають можливість отримати перерахунок пенсії. Для цього слід подати до Пенсійного фонду.

Перераховують пенсію у ряді випадків, а саме:

початок трудових відносин або звільнення з роботи;

реєстрація чи зняття з обліку як фізичної особи-підприємця (ФОП);

набуття, зміна чи припинення особливого статусу пенсіонера.

Заяву про зміни потрібно подати протягом 10 днів з моменту їх настання. В іншому випадку ПФУ має право утримувати частину пенсійних виплат.

Повідомити про зміни можна особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ, а також дистанційно через вебпортал ПФУ.

Для звернення через сайта потрібно:

  1. Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. У розділі “Про пенсійне забезпечення” вибрати “Заяву на перерахунок пенсії”.
  3. Заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів:
  • документа, що засвідчує особу;
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • трудової книжки.

4. Сформувати заяву та надіслати до ПФУ

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