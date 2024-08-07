У січні-липні ВРП розглянула 159 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

Загалом за сім місяців 2024 року до ВРП надійшло понад 140 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів.

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Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж семи місяців 2024 року надійшло 147 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула 159 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 64 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 63 рішення про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 95 повідомлень суддів, ВРП ухвалила 25 рішень про затвердження 86 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Зазначається, що Вища рада правосуддя ухвалила 3 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

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