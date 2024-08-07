У Литві хочуть штрафувати до 300 євро за образу журналістів

Якщо поправки будуть прийняті, вони дозволять накладати штраф у розмірі від 50 до 300 євро за образу журналіста письмовою, усною, жестикуляційною, образливою, провокаційною чи іншою поведінкою.

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Спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен пропонує запровадити штрафи за образу журналістів. Як пише LRT, вона вже підготувала та зареєструвала у секретаріаті поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Якщо поправки будуть прийняті, вони дозволять накладати штраф у розмірі від 50 до 300 євро за образу журналіста письмовою, усною, жестикуляційною, образливою, провокаційною чи іншою поведінкою.

За її словами, професійні організації, які об'єднують журналістів, регулярно порушують питання про те, що в ході законного збору інформації журналісти зазнають образ, приниження їхньої честі та гідності, що заважає виконанню ними своїх професійних функцій.

«Особливо часто це відбувається в період складних соціально-економічних чи політичних подій, коли журналісти, висвітлюючи важливі події в громадських місцях і збираючи інформацію законними способами, зазнають образ, погроз та інших протиправних дій, що перешкоджають їхній професійній діяльності», - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Наразі Кодекс про адміністративні правопорушення Литви не передбачає відповідальності за образу журналістів. Тим часом наклеп щодо державних політиків, посадових осіб, державних службовців, осіб, які виконують функції державного управління, осіб, які надають державні послуги, а також державних службовців, військовослужбовців або співробітників спецслужб є караним.

Згідно з пропозицією, розслідування адміністративних правопорушень, пов'язаних із зазіханням на гідність журналістів, здійснюватиметься інспектором з журналістської етики, який складатиме протоколи про адміністративні правопорушення.

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