У ДСА є час до 5 жовтня, щоб прийняти порядок передачі судових справ ліквідованого ОАСК – підписано закон

Підписаний Президентом закон розділив справи, що залишилися від ОАСК, на три категорії – що буде з ними далі.

Для Державної судової адміністрації України встановили час до 5 жовтня, аби визначитися з порядком передачі справ Окружного адміністративного суду Києва, який було ліквідовано ще у грудні 2022 року. Відповідний закон №3863-IX підписав Президент Володимир Зеленський (законопроект 10244).

Отже, закон розмежовує три категорії справ.

Перша – справи, які не встиг розглянути Окружний адміністративний суд Києва, якщо вони були не лише передані до Київського окружного адміністративного суду, а й розподілені між його суддями. Вони розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом (КОАС). Нагадаємо, раніше юрисдикція КОАС розповсюджувалася лише на Київську область.

Друга – справи ОАСК, які були передані до Київського окружного адміністративного суду, але не розподілені між суддями КОАС. Вони передаються на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам. Передаються вони шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією.

Отже, всі деталі стосовно того, які суди отримають справи від ОАСК, має визначити ДСА.

Третя категорія – справи, підсудність яких визначена ч. 1 статті 27, ч. 3 статті 276, статтями 289-1, 289-4 Кодексу адміністративного судочинства України. Вони до початку роботи нового Київського міського окружного адміністративного суду (який ще не створений і коли буде створений – невідомо) розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

Нагадаємо, у ч. 1 ст. 27 КАСУ йдеться про адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів тощо. У ч. 3 ст. 276 – про справи щодо оскарження дій та бездіяльності ініціативних груп всеукраїнського референдуму, члена ініціативної групи всеукраїнського референдуму, що порушують законодавство про вибори чи референдум.

Стаття 289-1 КАСУ стосується справ про оскарження рішень Держфінмоніторингу, стаття 289-4 – оскарження в сфері здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа.

Отже, такі справи залишаються у КОАС та іншим судам не передаються.

Після початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд та інші окружні адміністративні суди України завершують розгляд та вирішення переданих їм справ.

Судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, та переданих на розгляд та вирішення іншим окружним адміністративним судам України відповідно до нового Закону, є Шостий апеляційний адміністративний суд.

До початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у справах, розглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва, здійснює Київський окружний адміністративний суд.

Новий Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування Державною судовою адміністрацією України в газеті Голос України повідомлення про затвердження порядку передачі судових справ – але не пізніше 60 днів з дня опублікування цього Закону.

Тобто, закон має набути чинності у будь-якому разі 5 жовтня 2024 року.

ДСА потрібно протягом 60 днів розробити та затвердити порядок передачі судових справ та опублікувати в газеті Голос України повідомлення про його затвердження.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.