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У ГСА есть время до 5 октября, чтобы принять порядок передачи судебных дел ликвидированного ОАСК – подписан закон

13:14, 7 августа 2024
Подписанный Президентом закон разделил дела, оставшиеся от ОАСК, на три категории – что будет с ними дальше.
У ГСА есть время до 5 октября, чтобы принять порядок передачи судебных дел ликвидированного ОАСК – подписан закон
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Для Государственной судебной администрации Украины установили время до 5 октября, чтобы определиться с порядком передачи дел Окружного административного суда Киева, ликвидированного еще в декабре 2022 года. Соответствующий закон №3863-IX подписал Президент Владимир Зеленский (законопроект 10244).

Следовательно, закон разграничивает три категории дел.

Первое – дела, которые не успел рассмотреть Окружной административный суд Киева, если они были не только переданы в Киевский окружной административный суд, но и распределены между его судьями. Они рассматриваются и разрешаются Киевским окружным административным судом (КОАС). Напомним, ранее юрисдикция КОАС распространялась только на Киевскую область.

Вторая – дела ОАСК, переданные в Киевский окружной административный суд, но не распределенные между судьями КОАС. Они передаются для рассмотрения и решения другим окружным административным судам. Передаются они путем их автоматизированного распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в соответствии с хронологическим поступлением дел в порядке, определенном Государственной судебной администрацией.

Следовательно, все детали относительно того, какие суды получат дела от ОАСК, должны определить в ГСА.

Третья категория – дела, подсудность которых определена ч. 1 статьи 27, ч. 3 статьи 276, статьями 289-1, 289-4 Кодекса административного судопроизводства Украины. Они до начала работы нового Киевского городского окружного административного суда (который еще не создан и когда будет создан неизвестно) рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом.

Напомним, в ч. 1 ст. 27 КАСУ говорится об административных делах по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, дела об обжаловании актов, действий или бездействия органа, что осуществляет дисциплинарное производство по прокурорам и т.д. В ч. 3 ст. 276 – о делах об обжаловании действий и бездействии инициативных групп всеукраинского референдума, члена инициативной группы всеукраинского референдума, нарушающих законодательство о выборах или референдуме.

Статья 289-1 КАСУ касается дел об обжаловании решений Госфинмониторинга, статья 289-4 – обжалование в сфере осуществления государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа.

Следовательно, такие дела остаются в КОАС и другим судам не передаются.

После начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд и другие окружные административные суды Украины завершают рассмотрение и разрешение переданных им дел.

Судом апелляционной инстанции в отношении всех дел, подсудных окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется в Киев, и переданных рассмотрение и решение другим окружным административным судам Украины согласно новому Закону, является Шестой апелляционный административный суд.

До начала работы Киевского городского окружного административного суда решение процессуальных вопросов, связанных с исполнением судебных решений по делам, рассмотренным Окружным административным судом города Киева, осуществляет Киевский окружной административный суд.

Новый Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования Государственной судебной администрацией Украины в газете Голос Украины сообщения об утверждении порядка передачи судебных дел – но не позднее 60 дней со дня опубликования этого Закона.

То есть, закон должен вступить в силу в любом случае 5 октября 2024 года.

ГСА следует в течение 60 дней разработать и утвердить порядок передачи судебных дел и опубликовать в газете Голос Украины сообщение о его утверждении.

Автор: Наталя Мамченко 

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